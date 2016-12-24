В Мордовии проводятся рейды по водоемам

В Саранске по всем районам проводятся рейды с участием сотрудников органов правопорядка и МЧС. Главное – не допустить нахождение подростков без сопровождения взрослых у водоемов. Только за один выезд – более 50 таких случаев. С детьми проводят беседы, родителей ставят в известность.

В Рузаевке работают мобильные группы – ежедневно патрулируют водоемы, информируют жителей, фиксируют нарушения. Купаться можно только на двух пляжах Сузгарьевского водоема – в остальных местах купание запрещено.

В Инсаре школьникам регулярно напоминают о правилах безопасности на воде. Родителей призывают к бдительности и контролю.

Правила безопасности на воде обязательны для всех:

- купаться следует только в оборудованных и официально разрешенных местах

- нельзя оставлять детей без присмотра

- нельзя заходить в воду в состоянии опьянения.

За нарушения предусмотрены штрафы:

- за купание в запрещенном месте - от 100 до 500 руб.

- за оставление детей без присмотра - от 500 до 2000 руб., для должностных лиц – до 5000 руб.