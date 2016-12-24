В Мордовии проводят масштабный демографический опрос

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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Опросы жителей стартовали в Саранске, Атяшеве и Рузаевке. Женщинам и мужчинам задают вопросы, чтобы понять - что нужно семьям для принятия решения о рождении ребенка?
Участникам исследования предлагается заполнить анкеты трех видов, исходя из семейного положения, количества детей, жизненных обстоятельств. Эти данные необходимы для понимания реальных потребностей наших семей и разработки дополнительных мер, направленных на поддержку материнства и детства.
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