В Мордовии проводят масштабный демографический опрос

Опросы жителей стартовали в Саранске, Атяшеве и Рузаевке. Женщинам и мужчинам задают вопросы, чтобы понять - что нужно семьям для принятия решения о рождении ребенка?

Участникам исследования предлагается заполнить анкеты трех видов, исходя из семейного положения, количества детей, жизненных обстоятельств. Эти данные необходимы для понимания реальных потребностей наших семей и разработки дополнительных мер, направленных на поддержку материнства и детства.