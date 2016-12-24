С 10 июня по 10 июля курсанты военно-учебного центра МГУ им. Н. П. Огарёва прошли учебные сборы на базе воинской части. Сборы являются частью военной подготовки в ВУЦ и предназначены для практической отработки различных навыков и знаний, полученных во время теоретического обучения.



Участники сборов выпонили нормативы по различным модулям военной подготовки - практическое обучение эксплуатации и боевому применению вооружения, совершенствование командно-методических навыков, а также общевоенной и физической подготовки.



После успешного завершения обучения в военно-учебном центре по программе военной подготовки запаса и окончания вуза, студентам присваивается воинское звание в соответствии с полученной военно-учетной специальностью. Ребята зачисляются в запас Вооруженных Сил РФ.