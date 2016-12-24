«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
С 10 июня по 10 июля курсанты военно-учебного центра МГУ им. Н. П. Огарёва прошли учебные сборы на базе воинской части. Сборы являются частью военной подготовки в ВУЦ и предназначены для практической отработки различных навыков и знаний, полученных во время теоретического обучения.
Участники сборов выпонили нормативы по различным модулям военной подготовки - практическое обучение эксплуатации и боевому применению вооружения, совершенствование командно-методических навыков, а также общевоенной и физической подготовки.
После успешного завершения обучения в военно-учебном центре по программе военной подготовки запаса и окончания вуза, студентам присваивается воинское звание в соответствии с полученной военно-учетной специальностью. Ребята зачисляются в запас Вооруженных Сил РФ.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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