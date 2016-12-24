В Саранске будут судить иностранца за хищение у знакомых более 1,7 млн рублей

В столице Мордовии по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек собрал со своих знакомых «взносы» для инвестирования в криптовалюту и оставил «вкладчиков» без денег.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что в 2023 году обвиняемый решил улучшить свое материальное положение за счет своих соотечественников. Он проживал в Саранске по временной регистрации и предложил своим знакомым инвестировать через него денежные средства в криптовалюту, чтобы получить высокий доход.

Следствие выяснило, что фактически исполнять взятые на себя обязательства он не собирался. Но пятеро сограждан и один житель Мордовии передали ему от 100 тысяч до 450 тысяч рублей – всего на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Самодеятельный брокер сначала даже потратил какую-то часть на выплату «инвестиционных процентов» своим клиентам, но все остальное использовал на личные нужды.

В марте текущего года житель Мордовии попросил у него доказательства того, что тот действительно инвестирует переданные им ранее 300 тысяч рублей. Не получив достоверного подтверждения, он попросил вернуть деньги. Но обвиняемый оказался не в состоянии этого сделать. В результате потерпевший обратился в полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК регионального МВД установили еще пятерых пострадавших от мошеннических действий фигуранта. Вину в содеянном он признал полностью и возместил потерпевшим более 340 тысяч рублей. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.