Мамам Мордовии расскажут о первых шагах к своему бизнесу

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоится бесплатный мастер-класс для мам, которые мечтают о своем деле. 

На тренинге «Мамин стартап: первый шаг к своему бизнесу» расскажут с чего начать бизнес, окажут необходимую для новичков поддержку и помогут составить план. 

На мастер-классе можно узнать:

- как превратить идею в реальный бизнес
- как правильно презентовать свой продукт или услугу
- полезные советы от экспертов. 

Также участницы получат уникальную возможность познакомиться с другими мамами, которые тоже хотят развиваться и зарабатывать, смогут обменяться своими идеями. 

Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация. Мастер-класс состоится 25 июля в 16:30. Место проведения: ул. Московская, 14, Центр «Мой бизнес» (2 этаж). 

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.

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