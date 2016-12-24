Мамам Мордовии расскажут о первых шагах к своему бизнесу

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоится бесплатный мастер-класс для мам, которые мечтают о своем деле.
На тренинге «Мамин стартап: первый шаг к своему бизнесу» расскажут с чего начать бизнес, окажут необходимую для новичков поддержку и помогут составить план.
На мастер-классе можно узнать:
- как превратить идею в реальный бизнес
- как правильно презентовать свой продукт или услугу
- полезные советы от экспертов.
Также участницы получат уникальную возможность познакомиться с другими мамами, которые тоже хотят развиваться и зарабатывать, смогут обменяться своими идеями.
Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация. Мастер-класс состоится 25 июля в 16:30. Место проведения: ул. Московская, 14, Центр «Мой бизнес» (2 этаж).
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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