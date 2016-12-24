Мамам Мордовии расскажут о первых шагах к своему бизнесу

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоится бесплатный мастер-класс для мам, которые мечтают о своем деле.

На тренинге «Мамин стартап: первый шаг к своему бизнесу» расскажут с чего начать бизнес, окажут необходимую для новичков поддержку и помогут составить план.

На мастер-классе можно узнать:

- как превратить идею в реальный бизнес

- как правильно презентовать свой продукт или услугу

- полезные советы от экспертов.

Также участницы получат уникальную возможность познакомиться с другими мамами, которые тоже хотят развиваться и зарабатывать, смогут обменяться своими идеями.

Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация. Мастер-класс состоится 25 июля в 16:30. Место проведения: ул. Московская, 14, Центр «Мой бизнес» (2 этаж).

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.