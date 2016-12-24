В Старом Шайгове благоустраивают парк 70-летия Победы

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.
В Старом Шайгове благоустраивается парк 70-летия Победы по ул. Восточной. Десять лет назад его построили на пустыре. Тогда многие жители районного центра приняли участие в его обустройстве. Было высажено много елей, и все они прижились.
В этом году парк обновляется. На центральной аллее проложена асфальтная дорога, установлены опоры со светодиодными лампами и скамейки. В будущем руководство района планирует продолжить благоустройство этой общественной территории.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»