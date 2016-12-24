В Старом Шайгове благоустраивают парк 70-летия Победы

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.

В Старом Шайгове благоустраивается парк 70-летия Победы по ул. Восточной. Десять лет назад его построили на пустыре. Тогда многие жители районного центра приняли участие в его обустройстве. Было высажено много елей, и все они прижились.

В этом году парк обновляется. На центральной аллее проложена асфальтная дорога, установлены опоры со светодиодными лампами и скамейки. В будущем руководство района планирует продолжить благоустройство этой общественной территории.