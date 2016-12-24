В Мордовии в ДТП с грузовиком погибла пассажирка легковушки

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По информации Госавтоинспекции республики, 17 июля в 20:30 на трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе 63-летний водитель грузовика «ХИНО 300», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», за рулем которого находился 54-летний мужчина, не имеющий водительских прав.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка «ВАЗ-2106» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Вторая 58-летняя пассажирка легковушки на скорой помощи была доставлена в больницу, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
По результату освидетельствования водители оказались трезвыми. На водителя «ВАЗ-2106» были составлены административные материалы, в том числе за бесправную езду.
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