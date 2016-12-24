В Мордовии подвели полугодовые итоги профилактической акции «Оружие-2025»

Управление Росгвардии РМ совместно с Министерством внутренних дел РМ на территории республики проводят профилактическую акцию «Оружие-2025», направленную на стимулирование граждан к добровольной сдаче оружия, в том числе на возмездной основе. Цель этой акции - пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.



Как отметил заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления МВД по РМ подполковник полиции Александр Рубцов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незаконный оборот оружия влечет за собой уголовную и административную ответственность. Например, статья 222 УК РФ предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, передачу, перевозку или ношение оружия и его основных частей, боеприпасов, влоть до лишения свободы сроком до 3 лет, штраф и принудительные работы.

В рамках акции сотрудники МВД активно проводят разъяснительную работу как с индивидуальными гражданами, так и с коллективами, напоминают о важности добровольной сдачи оружия и объясняют гарантии освобождения от уголовной ответственности, предоставляемые при сдаче.

По словам начальника отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ капитана полиции Вадима Самаркина, за первое полугодие 2025 года жители Мордовии сдали 6 единиц незаконного оружия, 256 патронов и 200 грамм взрывчатых веществ. Общая сумма выплаченного вознаграждения в этом году превысила 33 тысячи рублей.

Оружие и боеприпасы принимаются в дежурных частях территориальных подразделений Росгвардии и МВД Республики Мордовия.

С учетом востребованности в ходе проведения специальной военной операции некоторых видов охотничьего оружия и патронов к нему, жители могут добровольно передать оружие для нужд СВО - его используют для борьбы с БПЛА. Для этого владелец должен уведомить территориальное подразделение Росгвардии и оформить соответствующие документы.