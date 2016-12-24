В Краснослободском районе продолжается рекультивацию свалки

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О темпах ведущихся работ рассказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.
Работы по рекультивации свалки проводятся в рамках регионального проекта «Чистая страна». В настоящее время свалка уже технологически законсервирована.
«На полигоне проделали скважины и установили систему сбора сточных вод и фильтрата. Это необходимо, чтобы при формировании нового ландшафта соседние земли не были заражены. Кроме этого, на территории уже установили системы вывода опасного свалочного газа с полигона, пожарный резервуар, 9 емкостей для очистных сооружений», - отметил Адель Галиуллин.
На данный момент работы выполнены на 75 процентов.
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