В Краснослободском районе продолжается рекультивацию свалки

О темпах ведущихся работ рассказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.

Работы по рекультивации свалки проводятся в рамках регионального проекта «Чистая страна». В настоящее время свалка уже технологически законсервирована.

«На полигоне проделали скважины и установили систему сбора сточных вод и фильтрата. Это необходимо, чтобы при формировании нового ландшафта соседние земли не были заражены. Кроме этого, на территории уже установили системы вывода опасного свалочного газа с полигона, пожарный резервуар, 9 емкостей для очистных сооружений», - отметил Адель Галиуллин.

На данный момент работы выполнены на 75 процентов.