Супруги из Саранска после сканирования своих банковских карт лишились более 1,6 млн рублей

Довольно необычный способ хищения денежных средств применили мошенники при атаке на супружескую пару из Саранска. Аферисты смогли вывести со счетов 52-летнего работника предприятия и его жены 1 миллион 612 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что 17 июля ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, клиентом которого он является и сообщил о взломе его личного кабинета на портале Госуслуг. Собеседник пояснил, что злоумышленники оформили от имени клиента доверенность, которая разрешает им распоряжаться денежными средствами мужчины.

Служащий банка рекомендовал установить приложение на телефон, ссылку на которое выслал в мессенджере и срочно изменить расчетные счета. Для этого он попросил открыть на телефоне мобильный банк, считать пластиковую банковскую карту установленным ранее приложением и ввести код.

Житель Рузаевки выполнил все по инструкции, и даже повторил все операции в приложении еще одного банка. В результате с его карт были списаны в счет оплаты товаров и услуг суммы в размере 637 760 рублей и 481 970 рублей.

Аналогичным образом была обманута супруга заявителя, которая лишилась 492 970 рублей. На следующий день после сканирования карт они обратились в полицию.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.