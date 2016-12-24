Прокурор Мордовии с рабочим визитом посетил Большеберезниковский район

Прокурор республики Сергей Лапин 17 июля 2025 года с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район.

В селе Судосево глава надзорного ведомства совместно с и.о. министра сельского хозяйства РМ Сергеем Канаевым, врио главы Большеберезниковского района Александром Ломакиным и генеральным директором ООО «Агроальянс» Владимиром Скрипченко осмотрели производственные помещения и территории ООО «Агроальянс».

Общество занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также многолетних трав, их дальнейшей переработкой в витаминно-травянную муку (в виде гранул) для реализации.

За 4 месяца 2025 года перед 41 работником организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3,5 млн рублей. Кроме того, шести работникам предприятия не произведен окончательный расчет при увольнении.

Прокурор республики предупредил руководителя компании об уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

По поручению Сергея Лапина прокуратурой района принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение нарушений трудового законодательства и привлечение руководителя организации к установленной законом ответственности.

В свою очередь, Владимир Скрипченко заверил прокурора республики о том, что в ближайшее время задолженность по зарплате будет полностью погашена и в дальнейшем таких проблем не будет.

Глава надзорного ведомства региона пообщался с работниками предприятия, оценил условия их труда.

В прокуратуре района Сергей Лапин провел рабочую встречу с врио главы Большеберезниковского района, в ходе которой обсудил вопросы законности и социально-экономического развития района.