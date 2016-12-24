В Саранске осужден «транзитный» вор из Оренбургской области

В столице Мордовии 43-летний житель города Орска Оренбургской области выслушал приговор суда за кражу дорогостоящего смартфона. Его ссадили с поезда за курение в вагоне и выпустили на саранские просторы, где незваный гость вскоре отметился кражей чужого имущества.

По информации МВД по РМ, 19 мая текущего года в отдел полиции обратился 23-летний молодой человек, у которого утром был похищен его айфон 16 модели, оставленный на лавке у дома по улице Богдана Хмельницкого.

Вскоре было установлено, что к краже причастен мужчина в возрасте 40-45 лет. Ориентировками с его приметами была передана всем наружным службам полиции.

24 мая в ходе автопатрулирования сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по го Саранск около дома по улице Республиканской был замечен гражданин, схожий с указанными данными. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в полицию, где полностью признал вину в краже.

Смартфон он похитил у спящего на лавке молодого человека, беззаботно оставившего гаджет на всеобщем обозрении. Айфон, стоимостью 93 тысячи рублей, вор сразу сдал в ломбард за 500 рублей и потратил эти деньги на спиртное. Похищенное имущество в последующем изъяли сотрудники полиции.

По приговору суда «транзитному» вору из Оренбургской области было назначено наказание в виде 264 часов обязательных работ.