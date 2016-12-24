Предпринимателям Мордовии рассказали, как составить качественный бизнес-план

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоялся практический тренинг, в ходе которого предприниматели научились создавать надёжный фундамент для своего дела — грамотный и рабочий бизнес-план.
Тренинг провела опытный бизнес-тренер Олеся Барсукова. Вместе с участниками она разобрала ключевые элементы успешного планирования:
- как чётко описать продукт или услугу
- как понять, кто ваш клиент, и как его найти
- как анализировать конкурентов и выделиться среди них
- какие инструменты продвижения работают сегодня
- как рассчитать бюджет и найти источники финансирования
- как не упустить риски и минимизировать их влияние.
Мероприятие стало отличной возможностью для предпринимателей получить навыки, которые пригодятся на старте и в дальнейшем развитии бизнеса.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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