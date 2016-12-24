Предпринимателям Мордовии рассказали, как составить качественный бизнес-план

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоялся практический тренинг, в ходе которого предприниматели научились создавать надёжный фундамент для своего дела — грамотный и рабочий бизнес-план. 

Тренинг провела опытный бизнес-тренер Олеся Барсукова. Вместе с участниками она разобрала ключевые элементы успешного планирования: 

- как чётко описать продукт или услугу
- как понять, кто ваш клиент, и как его найти
- как анализировать конкурентов и выделиться среди них
- какие инструменты продвижения работают сегодня
- как рассчитать бюджет и найти источники финансирования
- как не упустить риски и минимизировать их влияние. 

Мероприятие стало отличной возможностью для предпринимателей получить навыки, которые пригодятся на старте и в дальнейшем развитии бизнеса. 

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1