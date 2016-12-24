Жители села Кочкурово Дубенского района Мордовии ждут завершения ремонта Дома культуры

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В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. В селе Кочкурово Дубенского района ведется капитальный ремонт Дома культуры.
Здание сельского клуба построили в 1967 году. Здесь проходят культурно-массовые мероприятия, организуется досуг и развиваются творческие способности жителей. В Доме культуры работают клубные формирования, которые посещают люди разных возрастов. Здание требовало обновления.
Ремонтные работы начались в марте этого года. Планируется, что обновленный Дом культуры распахнет свои двери жителям села в следующем году. Сейчас строительная готовность объекта составляет 45%. Проведены демонтажные работы, завершены работы по установке стропильной системы, крыша покрыта кровельным материалом, смонтирована водосточная система. В здании строители настелили полы. Сейчас рабочие монтируют электропроводку и занимаются устройством внутренних перегородок.
После завершения ремонта Дом культуры станет современным и комфортным. Его обновление позволит улучшить материально-техническую базу, внедрить новые методы и форматы работы и привлечь больше посетителей.
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