В Саранске полицейские задержали с мефедроном «вахтовика» из Перми

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Сотрудники УНК МВД по РМ при отработке оперативной информации на одной из улиц в Саранске остановили 32-летнего уроженца Перми. У него полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон массой 2,7 грамма.
Как выяснилось в ходе дознания, ранее судимый за совершение кражи молодой человек проживает в Саранске на съемной квартире и работает вахтовым методом на одном из предприятий. По его словам, наркотическое средство он приобрел в Пензенской области для личного потребления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.
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