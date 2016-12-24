В Саранске полицейские задержали с мефедроном «вахтовика» из Перми

Сотрудники УНК МВД по РМ при отработке оперативной информации на одной из улиц в Саранске остановили 32-летнего уроженца Перми. У него полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон массой 2,7 грамма.

Как выяснилось в ходе дознания, ранее судимый за совершение кражи молодой человек проживает в Саранске на съемной квартире и работает вахтовым методом на одном из предприятий. По его словам, наркотическое средство он приобрел в Пензенской области для личного потребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.