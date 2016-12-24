Индивидуальный предприниматель из Рузаевки попался на мошенничестве с грантом на бурение колодцев

По данным следствия, 23-летний рузаевский предприниматель в сентябре 2023 года получил из республиканского бюджета субсидию в виде гранта в размере более 495 тыс. рублей. Деньги выделялись в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на реализацию проекта по бурению колодцев для питьевой воды.

Как отмечается в информации МВД РМ, для подтверждения выполнения обязательств по гранту фигурант предоставил фиктивные документы о приобретении им установки для бурения колодцев. В действительности, «КАМАЗ» с установленным оборудованием принадлежал его родственнику. Он попросил того припарковать технику у его дома, чтобы проверяющие специалисты убедились в реальности ее существования.

В свою очередь, полученные денежные средства гранта хитроумный комбинатор перевел на счет знакомого индивидуального предпринимателя. Деньги впоследствии через сторонние счета вернулись на карту обвиняемого.

Преступные «фокусы» предпринимателя разоблачили сотрудники УЭБиПК республиканского МВД.

Ущерб обвиняемый возместил в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.