В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился ИИ-помощник

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Приложение «Госуслуги Биометрия» обзавелось ИИ-ассистентом, который будет помогать пользователям пройти онлайн-регистрацию своих данных. Это полностью российское технологическое решение, разработанное Центром биометрических технологий.
«За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг», – сообщил зампредседателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.
ИИ-ассистент ускоряет онлайн-регистрацию биометрии на 15-20%. Он в режиме реального времени анализирует видеопоток и дает подсказки для успешного выполнения процедуры.
На сегодняшний день упрощенную и стандартную регистрацию в приложении «Госуслуги Биометрия» прошли почти 2 млн человек.
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