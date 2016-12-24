Фишинг 2.0: теперь под видом цементного завода

Мошенники активизировались в разгар строительного сезона

Банковские мошенники вышли на новый уровень: теперь они копируют голос операторов и создают сайты, неотличимые от настоящих. Эта опасная практика добралась и до строительной отрасли.

В период активного строительного сезона, когда спрос на цемент традиционно высок, участились случаи мошенничества, связанные с подделкой сайтов предприятий строительной отрасли. В сети появились фальшивые ресурсы, выдающие себя за официальные сайты завода «Мордовцемент». Эти площадки – не что иное, как мошеннические ловушки, созданные для обмана клиентов. Предприятие входит в состав холдинга ЦЕМРОС, однако не осуществляет прямых продаж и не имеет собственного сайта.

Схема проста. Покупатель находит сайт, внешне стилизованный под официальный ресурс завода, с указанным контактным телефоном. После звонка начинается переписка с якобы представителем предприятия: уточняются объёмы, адрес доставки. Затем поступает счёт, в котором в качестве юрлица действительно фигурирует завод – но реквизиты поддельные. В результате клиент переводит 100% предоплату на счёт мошенников и остаётся без цемента и средств.

«Мы уже зафиксировали десятки обращений от пострадавших клиентов, — сообщают в дирекции по защите ресурсов предприятия. По данным холдинга, только за последний год на подобных фейковых площадках было «приобретено» цемента на десятки миллионов рублей.

Мордовцемент активно взаимодействует с правоохранительными органами и передаёт все имеющиеся данные о фальшивых площадках, номерах телефонов и счетах, чтобы ускорить расследование и остановить деятельность преступных групп.

Важно знать: ЦЕМРОС не продаёт цемент через сайты отдельных заводов. Единственный официальный канал оформления заказов – https://market.cemros.ru ЦЕМРОС призывает всех участников строительного рынка к повышенной бдительности. Перед оплатой внимательно проверяйте:

– источник и домен сайта

– юридические реквизиты

– контактные данные.

Будьте бдительны. Только совместными усилиями отрасль сможет защититься от фальшивых посредников и сохранить доверие между поставщиками и покупателями.