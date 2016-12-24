В Мордовии на трассе Р-178 Саранск – Ульяновск стартует плановый ремонт

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, специалисты проведут работы на четырехкилометровом отрезке трассы возле Чамзинки с 47-го по 51-й км.

На наиболее поврежденных участках основание дорожной одежды восстановят методом холодной регенерации (ресайклинга) с добавлением скелетного материала и комплексного вяжущего – цемента и полимерного битума. Такая технология позволяет существенно увеличить ресурс прочности основания, а значит и долговечность всего покрытия.

Дорожное покрытие будет выполнено из двух слоев – выравнивающего и верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь работ составит более 34 тысяч кв.м.

Кроме того, специалисты укрепят и спланируют обочины асфальтогранулятом, нанесут новую разметку из термопластика, установят 62 дорожных знака и 158 сигнальных столбика.

По итогам ремонта характеристики дорожного покрытия приведут в соответствие нормативно-техническим требованиям, будет обеспечен надлежащий уровень безопасности движения на участке, где средняя интенсивность составляет 6,5 тысяч автомобилей в сутки, а в пиковые периоды достигает 10 тысяч.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью до одного километра. В местах ремонта проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организованно в реверсивном режиме. Максимальная скорость – 40 или 50 км/ч в зависимости от участка.

Ожидается, что основные работы по замене покрытия завершатся в ноябре этого года.