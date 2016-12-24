Житель Ковылкинского района предстал перед судом по обвинению в мошенничестве

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 57-летнего жителя Ковылкинского района, причастного к мошенничеству.

Установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый получил социальную выплату в размере 350 тысяч рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Субсидия предназначалась для приобретения автотранспорта в сфере грузоперевозок.

После получения денежных средств мужчина их обналичил и израсходовал на личные нужды. В целях сокрытия данного факта он предоставил в контролируемый орган фиктивные документы, якобы подтверждающие совершение сделки по покупке автомобиля марки КАМАЗ. При этом представленный автомобиль фактически был зарегистрирован на другое лицо.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.