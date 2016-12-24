Малым технологическим компаниям Мордовии расскажут о механизме получения господдержки

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии сообщает о проведении Фондом содействия инновациям вебинара на тему: «Статус МТК через Фонд содействия инновациям: механизм получения и преференции».

Фонд содействия инновациям является центром экспертизы, осуществляющим оценку компаний на соответствие критериям малой технологической компании для получения соответствующего статуса и включения в реестр.

Компании со статусом МТК могут претендовать на особые меры поддержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», разрабатываемые Правительством, часть из которых уже введена в действие.

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

- Какие преференции предлагает Фонд содействия инновациям для МТК

- Как попасть в реестр МТК

- Как заполнить заявку для экспертизы соответствия вашей компании требованиям реестра МТК.

Дата и время проведения вебинара: 17 июля 2025 года в 14:00 (МСК).

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.