Малым технологическим компаниям Мордовии расскажут о механизме получения господдержки

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии сообщает о проведении Фондом содействия инновациям вебинара на тему: «Статус МТК через Фонд содействия инновациям: механизм получения и преференции».
Фонд содействия инновациям является центром экспертизы, осуществляющим оценку компаний на соответствие критериям малой технологической компании для получения соответствующего статуса и включения в реестр.
Компании со статусом МТК могут претендовать на особые меры поддержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», разрабатываемые Правительством, часть из которых уже введена в действие.
На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
- Какие преференции предлагает Фонд содействия инновациям для МТК
- Как попасть в реестр МТК
- Как заполнить заявку для экспертизы соответствия вашей компании требованиям реестра МТК.
Дата и время проведения вебинара: 17 июля 2025 года в 14:00 (МСК).
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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