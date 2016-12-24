В Мордовии идет приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

В Мордовии идет приемная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Абитуриентов принимают шесть отраслевых кластеров, учебные заведения которых оснащены современным технологическим оборудованием. В настоящее время подано почти 1 400 заявлений.

Выпускников республиканских школ ждут следующие учебные заведения:

- Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий

- Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности

- Саранский государственный промышленно-экономический колледж

- Саранский электромеханический колледж

- Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности им. Ю.В. Тутукова

- Рузаевский институт машиностроения МГУ им. Н.П. Огарёва.

Обучение в кластерах «Профессионалитета» ориентировано на практику. Студенты быстро получают актуальные рабочие профессии. Программы разрабатываются совместно с работодателями, что гарантирует подготовку кадров, квалификация которых будет соответствовать их требованиям. Молодые люди проходят стажировки и трудоустраиваются в ведущие компании. Кроме того, они могут заключить целевые договоры с работодателями и получить дополнительную стипендию от двух до семи тысяч рублей.

В этом году абитуриенты чаще всего выбирают специальности «Информационные системы и программирование», «Сварочное производство» и «Биохимическое производство».

В Саранском государственном промышленно-экономическом колледже по проекту «Профессионалитет» ведется прием на 14 специальностей. Директор Алла Максимова отмечает высокую активность приемной кампании.

«Благодаря проекту «Профессионалитет» в СГПЭК вновь начали готовить специалистов металлургической отрасли, создан образовательно-производственный кластер «Металлург-Мордовия» Колледж оснащен современным технологическим оборудованием, работают современные лаборатории, разработаны новые учебные программы. Это позволяет нам готовить востребованных специалистов», - говорит директор Саранского промышленно-экономического колледжа Алла Максимова.

Отметим, что прием документов во все колледжи проекта «Профессионалитет» продлится до 15 августа.