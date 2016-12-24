Команда «Честь имею» из Саранска представляет Мордовию на «Зарнице 2.0»

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
С 16 по 21 июля в Башкортостане проводится окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мордовию здесь представляет команда «Честь имею» саранской школы № 24.
Школьники из регионов Поволжья будут состязаться в нескольких дисциплинах в командном и личном зачете.
Напомним, что «Зарница 2.0» включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности. Участие помогает ребятам развить лидерские качества, самостоятельность мышления, сформировать сознательное отношение к личной и общественной безопасности и активную гражданскую позицию.
Организатором игры выступает Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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