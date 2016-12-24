В Мордовии открылся первый водный аттракцион под открытым небом

Как сообщает Туристско-информационный центр РМ, с 12 июля на базе отдыха «Лесная Слобода» в Кадошкинском районе начал действовать надувной аттракцион развлечений на воде.

Надувной комплекс размером 50×40 метров включает в себя различные виды горок, батутов, полосу препятствий и зону отдыха для всей семьи.