В Мордовии открылся первый водный аттракцион под открытым небом

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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Как сообщает Туристско-информационный центр РМ, с 12 июля на базе отдыха «Лесная Слобода» в Кадошкинском районе начал действовать надувной аттракцион развлечений на воде.
Надувной комплекс размером 50×40 метров включает в себя различные виды горок, батутов, полосу препятствий и зону отдыха для всей семьи.
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