В Мордовии позже определят лучшего водителя такси

Ранее анонсировалось, что 22 июля в Мордовии во второй раз пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Как сообщает Госкомтранс РМ, по инициативе основного организатора сроки проведения конкурса были перенесены. О новой дате будет объявлено дополнительно.



Напомним, что в конкурсе могут участвовать водители, заключившие трудовой договор с юридическим лицом/ИП или самозанятые, имеющие разрешение на перевозки, с водительским удостоверением категории «В» и стажем не менее 3 лет