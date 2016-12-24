В Мордовии позже определят лучшего водителя такси

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Ранее анонсировалось, что 22 июля в Мордовии во второй раз пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Как сообщает Госкомтранс РМ, по инициативе основного организатора сроки проведения конкурса были перенесены. О новой дате будет объявлено дополнительно.
Напомним, что в конкурсе могут участвовать водители, заключившие трудовой договор с юридическим лицом/ИП или самозанятые, имеющие разрешение на перевозки, с водительским удостоверением категории «В» и стажем не менее 3 лет
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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