В Мордовии под колеса «Газели» угодила 14-летняя девочка

По информации Госавтоинспекции республики, 15 июля в селе Татарская Пишля Рузаевского района в 19:15 на ул. Советская 36-летний водитель автомобиля «Газель Некст» совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая двигалась по правой стороне проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По данным Госавтоинспекции, водитель находился в трезвом состоянии.