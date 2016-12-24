В мордовскую колонию сидельцам пытались переправить более 20 мобильных телефонов

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В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
По информации ведомства, у ограждения запретной зоны исправительного учреждения при попытке переброса были задержаны двое жителей Ставропольского края. У них были обнаружены и изъяты 8 свертков, в которых находились 21 мобильный телефон, 15 зарядных устройств и 5 наушников.
В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении.
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