В мордовскую колонию сидельцам пытались переправить более 20 мобильных телефонов

В исправительной колонии №7 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.



По информации ведомства, у ограждения запретной зоны исправительного учреждения при попытке переброса были задержаны двое жителей Ставропольского края. У них были обнаружены и изъяты 8 свертков, в которых находились 21 мобильный телефон, 15 зарядных устройств и 5 наушников.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении.