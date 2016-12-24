В Мордовии проведут первый Республиканский конкурс среди бригад скорой помощи

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18 июля на площадках, прилегающих к стадиону «Мордовия Арена», пройдет первый Республиканский конкурс профессионального мастерства бригад скорой медицинской помощи. Его организует «Единая Россия» совместно со ГБУЗ РМ «ССМП» в рамках Фестиваля здорового образа жизни.
Гостей фестиваля ждет концертная программа, тематический конкурс детских рисунков, спортивные показательные выступления, состязания, эстафеты и интерактивные викторины на темы, связанные со здоровым образом жизни.
Также на площадке будут организованы различные мастер-классы, например, по оказанию первой помощи, изготовлению гончарных изделий, обучению игры в лапту и технике борьбы на поясах.
Жители и гости Саранска смогут бесплатно угоститься на фестивале кашей, пловом и чаем.
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