В Мордовии проведут первый Республиканский конкурс среди бригад скорой помощи

18 июля на площадках, прилегающих к стадиону «Мордовия Арена», пройдет первый Республиканский конкурс профессионального мастерства бригад скорой медицинской помощи. Его организует «Единая Россия» совместно со ГБУЗ РМ «ССМП» в рамках Фестиваля здорового образа жизни.

Гостей фестиваля ждет концертная программа, тематический конкурс детских рисунков, спортивные показательные выступления, состязания, эстафеты и интерактивные викторины на темы, связанные со здоровым образом жизни.

Также на площадке будут организованы различные мастер-классы, например, по оказанию первой помощи, изготовлению гончарных изделий, обучению игры в лапту и технике борьбы на поясах.

Жители и гости Саранска смогут бесплатно угоститься на фестивале кашей, пловом и чаем.



