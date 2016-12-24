За повторное нетрезвое вождение житель Мордовии лишился своей иномарки

Зубово-Полянский районный суд вынес 51-летнему местному жителю обвинительный приговор по ч.1 ст.264.1 УК РФ.

По данным следствия, ночью 23 мая текущего года обвиняемый сел за руль своего автомобиля «Опель Астра» в состоянии алкогольного опьянения. Его пьяная поездка оборвалась после встречи с сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина уже был лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев.

По информации пркуратуры РМ, суд приговорил фигуранта к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль «Опель Астра» конфискован в доход государства.