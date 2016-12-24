За повторное нетрезвое вождение житель Мордовии лишился своей иномарки

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Зубово-Полянский районный суд вынес 51-летнему местному жителю обвинительный приговор по ч.1 ст.264.1 УК РФ.
По данным следствия, ночью 23 мая текущего года обвиняемый сел за руль своего автомобиля «Опель Астра» в состоянии алкогольного опьянения. Его пьяная поездка оборвалась после встречи с сотрудниками Госавтоинспекции.
Ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина уже был лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев.
По информации пркуратуры РМ, суд приговорил фигуранта к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль «Опель Астра» конфискован в доход государства.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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