В Мордовии 49 социальных предпринимателей подтвердили свой статус

В 2025 году на подтверждение статуса социального предпринимателя в республике было подано 49 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство экономики, в ходе заседания межведомственной комиссии в Центре «Мой Бизнес» все заявители успешно подтвердили свой статус. При этом, двое были признаны социальными предпринимателями впервые.