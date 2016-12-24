В Мордовии 49 социальных предпринимателей подтвердили свой статус

Репортер

В 2025 году на подтверждение статуса социального предпринимателя в республике было подано 49 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство экономики, в ходе заседания межведомственной комиссии в Центре «Мой Бизнес» все заявители успешно подтвердили свой статус. При этом, двое были признаны социальными предпринимателями впервые.

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