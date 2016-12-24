В Саранске тестируют новую систему аэрации очистных сооружений

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В столице Мордовии весной этого года начался капитальный ремонт очистных сооружений. В рамках масштабных работ запланировано заменить подводящую и отводящую канализацию на иловые карты, обновить аэрационное оборудование, смонтировать новые воздуходувные агрегаты и отремонтировать ж/б конструкции блока технологических емкостей.
Как сообщил в телеграм мэр Саранска Владимир Быков, сейчас на объекте выполняется пробный пуск системы аэрации на одной из секций. В случае успешного тестирования оборудование будет запущено в работу.
Система аэрации необходима для насыщения сточных вод кислородом, при котором микроорганизмы перерабатывают примеси и обеспечивают эффективную биоочистку.
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