В Саранске тестируют новую систему аэрации очистных сооружений

В столице Мордовии весной этого года начался капитальный ремонт очистных сооружений. В рамках масштабных работ запланировано заменить подводящую и отводящую канализацию на иловые карты, обновить аэрационное оборудование, смонтировать новые воздуходувные агрегаты и отремонтировать ж/б конструкции блока технологических емкостей.

Как сообщил в телеграм мэр Саранска Владимир Быков, сейчас на объекте выполняется пробный пуск системы аэрации на одной из секций. В случае успешного тестирования оборудование будет запущено в работу.

Система аэрации необходима для насыщения сточных вод кислородом, при котором микроорганизмы перерабатывают примеси и обеспечивают эффективную биоочистку.