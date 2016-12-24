Два конкурсанта из Мордовии вошли в число победителей спецпроекта «Всегда готов!»

Стали известны победители четвертого сезона «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсном отборе специального проекта приняло участие более 3 000 школьников и студентов в возрасте 14-17 лет, из которых более 1200 человек прошли во второй этап, а 635 конкурсантов успешно справились с финальным творческим заданием. 200 участников получили наивысшие баллы конкурсного жюри и стали победителями спецпроекта «Всегда готов!», в их числе два представителя из Республики Мордовия.

Ежегодный флагманский спецпроект «Всегда готов!» был создан к 100-летию пионерского движения и проводится командой «Другого Дела» четвертый сезон подряд. По итогам второго этапа 200 победителей ждет недельный обучающий интенсив по созданию UGC-контента в Мастерской управления «Сенеж», а также полное погружение в атмосферу настоящего детского лагеря: отрядные мероприятия, творческие студии, развлекательные шоу, интеллектуальные игры, встречи с медийными спикерами и многое другое.

В прошлых сезонах победителями и участниками выездной программы спецпроекта «Всегда готов!» стали два жителя Республики Мордовия.

«Конкурс помог нам найти талантливых ребят с креативным мышлением не только из России, но и Республики Беларусь. В этом году также много участников с Донбасса и Новороссии. Все они инициативные, яркие, творческие. Запуская сезон-2025, мы вновь и вновь хотим показать школьникам и студентам, что в воплощении их идей всегда помогут опытные наставники и эксперты из разных сфер. Это люди, к которым они прислушиваются и которых уважают. Победителей спецпроекта ждем в «Сенеже» на самой атмосферной смене «Всегда готов!» – обратился к победителям первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.





По результатам второго конкурсного испытания спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» победителями из Республики Мордовия стали:

Напалкова Варвара, школа № 11, город Саранск

Чернова Анастасия, средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова, город Саранск.

В финальном конкурсном этапе ребятам предстояло подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Каждое изображение было посвящено своей тематике: «Герой из истории», «Герой нашего времени», «Литература», «Кинофильмы, мультфильмы и сериалы», «Место в родном городе», «Музыкальные исполнители и композиции», «Вдохновляющая цитата», а также источник вдохновения на свободную тему. Наивысшие баллы получили работы с выдержанным стилем графических изображений, балансом визуальной и текстовой составляющих, публикации с неочевидной трактовкой тем и авторским почерком, с глубокими личными размышлениями и высокой степенью грамотности, а также соответствующие заявленным техническим требованиям.

Среди исторических персонажей, которые являются источником вдохновения, финалисты спецпроекта чаще всего писали о правителях Петре I и Екатерине Великой, полководцах Михаиле Кутузове, Александре Суворове и Александре Невском, первой в мире женщине-профессоре математики Софье Ковалевской и ученой-экспериментаторе Марии Склодовской-Кюри, летчиках-космонавтах Юрии Гагарине и Валентине Терешковой, о первом русском академике Михаиле Ломоносове и советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве. Современными героями, которые вдохновили конкурсантов своим жизненным путем, достижениями в профессиональной деятельности, ценностями и поступками, стали Президент России Владимир Путин, актер театра и кино Константин Хабенский, герои специальной военной операции, российские фигуристы Роман Костомаров, Александра Трусова (Игнатова) и Камила Валиева, российский врач Леонид Рошаль, и, конечно, родители, наставники и педагоги самих участников.

Пожалуй, самыми любимыми литературными произведениями стали аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, романы, сказки и цикл стихотворений Александра Пушкина, а также трогательный мистико-философский роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». В разделе свободной тематики конкурсанты чаще всего писали о совместных путешествиях с семьей, о собственных увлечениях, своих учителях, волонтерской деятельности и участии в молодежных форумах. А вдохновляющими цитатами для ребят стали не только цитаты известных людей, но и цитаты из кино, мультфильмов и книг, которые помогли найти в себе силы и двигаться дальше, а также слова поддержки близких и друзей.

В конце августа 200 победителей спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу в Мастерскую управления «Сенеж». Каждый день программы будет посвящен основным направлениям деятельности проекта «Другое Дело»: «Волонтерство и добрые дела, «Культура и творчество», «Обучение и карьера», «Экология», «Здоровье и спорт».

В первый день обучающей программы победителей ждет встреча с российским футболистом и тренером Александром Кержаковым, который после мастер-класса проведет автограф-сессию и ответит на вопросы участников. В рамках тематических мероприятий ребята встретятся с экспертами крупнейшей платформы для добрых дел, объединяющей волонтеров со всей России, – «ДОБРО.РФ». В день культуры и творчества актер кино Ярослав Могильников, который известен ролями Миши Тилькина в «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Юга Кипеня в роуд-муви «Юг», поделится секретами актерской профессии. О том, как научиться экологической осознанности и какие простые ежедневные шаги помогут сделать нашу планету чище, расскажет Георгий Каваносян – эколог, ведущий проекта «Сортировочная» на канале «Москва 24». Чемпионы Всероссийской Федерации волейбола поделятся со всеми, кто хочет связать свою жизнь со спортом, тем, с чего начать путь чемпиона, как попасть в спорт высоких достижений и какие привычки помогут сформировать спортивный характер.

Кроме того, участников ждут встречи с руководителями президентской платформы «Россия – страна возможностей», командообразующие мероприятия, интеллектуальные игры, торжественное награждение и многое другое.

«Всегда готов!» из года в год объединяет активных участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения в атмосфере взаимопомощи, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности.