В Мордовии планируют собрать урожай в 1,7 млн тонн зерна

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По сообщению Минсельхозпрода Мордовии, в республике стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. В текущем году аграриям предстоит собрать урожай с 482 тысяч гектаров, при этом будет задействовано более 1 тысячи зерноуборочных комбайнов.
По данным министерства, состояние сельскохозяйственных культур в Мордовии оценивается как хорошее. При благоприятных погодных условиях прогнозируется произвести 1 730 тыс. тонн зерна.
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