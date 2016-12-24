В Мордовии планируют собрать урожай в 1,7 млн тонн зерна

По сообщению Минсельхозпрода Мордовии, в республике стартовала уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. В текущем году аграриям предстоит собрать урожай с 482 тысяч гектаров, при этом будет задействовано более 1 тысячи зерноуборочных комбайнов.

По данным министерства, состояние сельскохозяйственных культур в Мордовии оценивается как хорошее. При благоприятных погодных условиях прогнозируется произвести 1 730 тыс. тонн зерна.