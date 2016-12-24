В Саранске установят знаки, запрещающие большегрузам парковаться на автомагистралях

Репортер

Администрация городского округа Саранск после обращения Народного фронта в РМ сообщила о начале процедуры закупки дорожных знаков для ограничения парковки грузового транспорта на городских автомагистралях.

Ранее общественникам поступали многочисленные жалобы жителей города о занятых большегрузами под парковку крайних полосах движения на дорогах общего пользования.

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