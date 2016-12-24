Спасо-Преображенский монастырь планируют сделать доступнее для туристов

Бизнес-десант вместе с заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксаной Лариной, главой Краснослободского района Иваном Волковым, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона посетили богатый своей духовной историей Спасо-Преображенский мужской общежительный монастырь, расположенный в пяти километрах от Краснослободска, на правом берегу реки Мокши.

Напомним, сейчас прорабатывается возможность создания нового туристического маршрута, который охватит главные достопримечательности района, среди которых и Спасо-Преображенский монастырь. Маршрут разрабатывается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Первое упоминание о монастыре датируется 1655 годом, когда сначала иеромонах Дионисий, основавший «пустыньку», а затем и челобитчики отправились в Москву просить Патриарха Никона о разрешении «...около Дионисевой пустыньки лес ранить и воздвигнуть вновь церковь». Грамота была подписана, до 1930 года она хранилась в Спасо-Преображенском монастыре, затем в краеведческом музее, где и пропала в начале 70-х годов XX века.

Уже через год после благословения Патриарха была поставлена деревянная Спасская церковь с двумя приделами — Предтеченским и Казанским. Первые полтора столетия монастырь развивался медленно и напоминал скорее скит. Во второй половине XVIII из четырех Краснослободских монастырей только один Спасо-Преображенский оставался монастырем, да и то нештатным.

В конце XVIII начале XIX века монастырь был перестроен. В это время построены братские корпуса, каменный Преображенский собор, от которого сегодня остался только фундамент, Александро-Невская церковь с больницей, а позднее и высокая трехъярусная колокольня.

В монастыре до сих пор хранится чудотворная Казанская икона Божьей Матери. В особом склепе под соборным храмом покоился бывший настоятель обители подвижник иеросхимонах Герасим, скончавшийся примерно в 1700 году и почитавшийся не только монастырской братией, но и жителями окрестных сел.

В 1928 году монастырь был закрыт, в 1994 году возобновлен как женский, но уже через год вернул статус мужского. В 2004 году предприняты первые попытки по возрождению Спасо-Преображенской обители.