Витрина креативных индустрий помогает продвижению бизнеса Мордовии

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» предлагают самозанятым и предпринимателям креативных сфер заявить о себе на «Витрине креативных индустрий». Уникальная площадка реализована благодаря поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Представители бизнеса могут бесплатно презентовать свой бренд, представив свои работы на профессиональной площадке. Информация с визуальным оформлением доступна не только жителям региона, но и далеко за её пределами.
Ознакомиться с площадкой можно по ссылке: vitrina.mbrm.ru.
ИП и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию о себе и своем бизнесе необходимо заполнить заявку на сайте.
Обо всех мерах господдержки можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО