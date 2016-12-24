Витрина креативных индустрий помогает продвижению бизнеса Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» предлагают самозанятым и предпринимателям креативных сфер заявить о себе на «Витрине креативных индустрий». Уникальная площадка реализована благодаря поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Представители бизнеса могут бесплатно презентовать свой бренд, представив свои работы на профессиональной площадке. Информация с визуальным оформлением доступна не только жителям региона, но и далеко за её пределами.

Ознакомиться с площадкой можно по ссылке: vitrina.mbrm.ru.

ИП и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию о себе и своем бизнесе необходимо заполнить заявку на сайте.

Обо всех мерах господдержки можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.