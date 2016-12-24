Россельхознадзор не выявил нарушений в работе зоопарка в Саранске

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, за 6 месяцев этого года специалисты ведомства ежемесячно осуществляли контрольно-надзорные мероприятия в отношении МБУ «Городской зоопарк».

Проверялось соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Сообщается, что анализ индикаторов риска в работе зоопарка не выявил отклонений от обязательных требований – как по объему кормов для животных, так и по случаям гибели животных.