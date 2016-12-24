Россельхознадзор не выявил нарушений в работе зоопарка в Саранске

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, за 6 месяцев этого года специалисты ведомства ежемесячно осуществляли контрольно-надзорные мероприятия в отношении МБУ «Городской зоопарк».
Проверялось соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Сообщается, что анализ индикаторов риска в работе зоопарка не выявил отклонений от обязательных требований – как по объему кормов для животных, так и по случаям гибели животных.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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