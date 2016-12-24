Мошенники выманили у пожилой жительницы Мордовии почти 9 миллионов рублей

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Информация об этом случае содержится в регулярной сводке прокуратуры РМ о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Сообщается, что 70-летняя жительница республики, действуя по указанию мошенников, под предлогом дополнительного заработка на инвестиционных интернет-платформах перевела злоумышленникам денежные средства в сумме более 8,8 млн рублей.
Всего же с начала года в республике было возбуждено более 1,1 тыс. уголовных дел по телефонным и интернет-мошенничествам (+36 уголовных дел за последнюю неделю).
Причиненный ущерб составил более 236,6 млн рублей (+50,4 млн рублей за последнюю неделю).
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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