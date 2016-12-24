Глава Мордовии выступил перед молодыми семьями на Всероссийском молодежном форуме

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июля принял участие в работе тематической смены «Семья» Всероссийского форума «Территория смыслов» - она проходит с 7 по 11 июля в Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж» образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участники тематической смены обсуждают предложения по развитию семейной политики в стране. Лучшие из них будут использованы в реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Смена проходит в формате семейного фестиваля. Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Семья», стал одним из ключевых спикеров мероприятия.

Руководитель республики рассказал, чем занимается комиссия, как выстраивают свою работу по совершенствованию демографической политики региональные власти. Артём Здунов подчеркнул, что комиссия в своей работе ориентируется на три основных принципа: семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность всех структур, включая госуправление, бизнес, общественные институты.

«За последние десять лет в Мордовии в два раза увеличилось количество многодетных семей. И для нас принципиально важно, чтобы доля третьих и последующих детей продолжала расти, - сказал Глава республики. - Крепкая многодетная семья — стратегический приоритет России. Семейноцентричность должна быть во всем. Чувство семьи детям важно прививать уже с самого раннего возраста. Особая наша гордость сегодня - семьи участников СВО, им - наша всемерная поддержка и забота, чтобы они чувствовали: мы ценим их подвиг».

Для продвижения духовно-нравственных ценностей в Мордовии реализуется проект «Тонкая материя»: в дошкольное образование включен региональный семейно-ориентированный модуль, создан клуб родителей для совместных активностей с детьми. Для школ разработаны просветительские программы «Семьеведение» и «Репродуктивное здоровье».

Среди материальных мер поддержки студенческих семей — матпомощь при вступлении в брак или рождении ребенка, перевод студенток-матерей с коммерческого обучения на бюджетное. Кроме того - предоставление комнаты в семейном общежитии, билетов на культурно-массовые мероприятия вузов, юридическая помощь, группы присмотра за детьми студентов, перевод на индивидуальный план обучения при рождении ребенка.

Артём Здунов подчеркнул, что доступность жилья при принятии решения о рождении ребенка играет ключевую роль. Поэтому в Мордовии сохраняется уникальная программа соцвыплат на погашение ипотечного кредита при рождении каждого ребенка. За 10 лет такие выплаты получили почти полторы тысячи семей с детьми, в том числе 200 семьям с четырьмя и более детьми ипотечный кредит был погашен полностью.

С 1 ноября этого года в республике запущена новая программа – семьям работников бюджетной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и связывают свое будущее с Мордовией, будут давать квартиры для проживания (по договорам найма и с правом выкупа). Главное условие – рождение ребенка.

Разговор с молодыми семьями получился интересным и продуктивным. Молодые люди задавали много вопросов, касающихся продвижения семейных ценностей, сохранения репродуктивного здоровья, мер поддержки, корпоративной демографической политики. Очень многое Артём Здунов взял на карандаш: для рассмотрения комиссией. В скором времени в рамках работы комиссии состоится экспертная сессия с участием профильных специалистов.