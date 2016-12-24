В Рузаевке благоустраивается общественная территория по улице 40 лет Победы

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.

Так, в Рузаевке преображают общественную территорию по улице 40 лет Победы. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Пустырь скоро станет уютным и современным местом для отдыха и занятий спортом.

«Энергия спорта» — так будет называться это общественное пространство. Подрядная организация проводит работы согласно графику. Здесь появится современная территория для активностей, тренировок и отдыха жителей всех возрастов. Главное, чтобы всё было сделано качественно и в срок», — сказал Глава Рузаевского района Александр Юткин.

На объекте трудится команда строителей, работает техника. Уже подготовили основание для парковки, установили бордюры и огородили территорию для выгула собак — первую в Рузаевке специализированную зону для домашних животных.

В будущем здесь появится детская площадка, зона коворкинга и новые арт-объекты. В проекте предусмотрены велосипедные дорожки, зоны отдыха, площадки для проведения массовых мероприятий. Возведут сцену, лекторий и амфитеатр. Пространство будет функциональным, современным и комфортным.