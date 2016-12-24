«Профразвитие» приглашает молодежь Мордовии на главное карьерное событие лета

Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Республики Мордовия на главное молодежное карьерное событие этого лета. С 8 по 10 августа местом встречи молодых специалистов и работодателей станет Нижний Новгород. Событие станет пространством, где соберутся те, кто ищет возможности, и те, кто их предложит. Регистрация уже открыта – количество мест ограничено. Заявку можно подать до 24 июля на сайте.

Летняя конференция объединит на одной площадке работодателей крупных российских компаний, молодых специалистов, начинающих свою карьеру, и амбассадоров проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Диалог между участниками, поможет им понять взаимные ожидания и найти эффективные инструменты для успешного трудоустройства и адаптации в рабочих коллективах. На конференции обсудят форматы развития внутри компании, а также такие навыки как проактивность, ответственность и адаптивность молодых специалистов.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает молодежи путь к развитию и профессиональному росту. Проект «Профразвитие» стал одним из ключевых в этой работе. Уже более 140 тысяч участников воспользовались карьерными возможностями проекта: прошли стажировки, выбрали профессию, нашли первых работодателей. Летняя конференция в Нижнем Новгороде – это не просто яркое событие, которое соберет студентов, экспертов и работодателей со всей России, но и место, где можно получить конкретные предложения и сделать реальный шаг навстречу своей будущей карьере», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конференция «Профразвития» станет уже второй в истории проекта. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» проведет событие в партнерстве с Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области. Программа разделена на три направления – «Кварталы», каждый из которых отвечает задачам своей аудитории.

«Квартал кадров» объединит 90 амбициозных студентов, выпускников и молодых специалистов из разных регионов России, готовых инвестировать в собственное развитие. Участники разберут возможные карьерные траектории и составят карту своего профессионального роста. В диалоге с HR-экспертами они узнают, как выделиться среди соискателей и получить предложение о работе уже на старте. Разговор пойдет и в практическом русле – от составления резюме до построения портфельной карьеры. Планируется обсудить вопросы: как «продавать» себя, не продаваясь. И что делать, если карьерный рост – не вверх, а в сторону.

«Квартал работодателей» – пространство для HR-специалистов, рекрутеров и экспертов по работе с молодежью. Здесь будут представлены актуальные исследования от президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компании ANCOR об ожиданиях и запросах молодых соискателей. 60 специалистов крупных компаний ждёт обучающая программа по работе с молодыми специалистами и их адаптации. Участники получат инструменты по выстраиванию стажерских программ, узнают, как работать с поколением, которое не боится менять направления, и обсудят лучшие практики.

«Квартал команды» объединит 50 сильнейших амбассадоров проекта «Профразвитие». Трек покажет, как каждый из участников влияет на развитие проекта, позволит глубже погрузиться в методологию, наметить личные цели и примерить на себя новые амплуа внутри большой команды. Ребята пройдут обучающий блок по эффективной коммуникации, где научатся выступать без страха и работать с партнерами, а также узнают, как выйти за рамки привычного образа активиста и превратить опыт участия в проектах в реальные профессиональные шаги.

«Молодежь Республики Мордовия! Приглашаю вас посетить Летнюю конференцию проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где вы сможете встретиться с будущими коллегами и работодателями, обсудить важные вопросы о старте карьеры и понять, чего ждут обе стороны. Я дважды становилась победителем проекта «Профразвитие» и даже прошла стажировку в отделе обучения фонда Росконгресс, что дало мне колоссальный опыт в сфере профессионального развития. Теперь, как амбассадор проекта, я привлекла более 250 человек, которые уже прокачивают свои навыки в написании резюме, изучают свои «гибкие» навыки с помощью тестов, а также проходят обучающие курсы, онлайн-игру «Однажды в офисе» и подают заявки на различные стажировки по всей стране! Летняя конференция – это уникальная возможность для вашего роста и понимания реальности рынка труда! Не упустите шанс изменить свою карьеру к лучшему!» – поделилась амбассадор проекта «Профразвитие» из Республики Мордовия Ирина Данилкина.

Участие в конференции «Профразвития» доступно молодежи из всех без исключений регионов России. Зарегистрируйся, расскажи о себе, и, возможно, именно ты отправишься в Нижний Новгород, попадешь в сообщество сильных, замотивированных и амбициозных. Твой билет в профессиональное будущее – до 24 июля подай заявку на сайте, заполни анкету, прикрепи видеовизитку и дождись результатов. Трехдневное проживание и питание для студентов – на стороне организаторов. Событие также будет открыто для участия HR, работников отделов кадров, специалистов по работе с молодежью в российских компаниях.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Участникам доступен комплекс сервисов – от конструктора резюме и симулятора первого рабочего дня до каталога стажировок, обучения и карьерных событий по всей стране. Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.