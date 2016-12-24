В Мордовии открыли Почётную доску Героя России Давида Малыйкина

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
В Ардатовской школе Дубенского района Мордовии состоялось торжественное открытие Почётной доски Героя России Давида Малыйкина. На церемонии присутствовали сам Герой и его семья, представители администрации района, школьники и учителя.
«В нашей школе учился Герой России, гвардии прапорщик Малыйкин Давид Алексеевич», - гласит надпись на доске. Звание Героя Российской Федерации Давиду Малыйкину было присвоено в 2022 году Указом Президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.
При форсировании реки Давид Малыйкин под плотным артиллерийским и танковым обстрелом уничтожил два танка неонацистов и вынес с поля боя восемь раненых товарищей.
В ответном слове Давид Малыйкин выразил благодарность руководству района и пожелал юнармейцам успехов в учебе, крепкой дружбы, любви к семье и преданности Родине.
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