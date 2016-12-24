В Мордовии за сутки утонули два человека

По информации Следственного комитета по РМ, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства трагического происшествия в Большеберезниковском районе республики.

По предварительным данным, 9 июля 43-летний мужчина в компании друзей отдыхал в селе Паракино Большеберезниковского района. Во время купания в пруду он утонул, тело погибшего из водоема извлекли водолазы.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Второй случай при схожих обстоятельствах зафиксирован в деревне Каменка Чамзинского района. По данным МЧС, здесь утонула отдыхавшая в компании 50-летняя женщина.