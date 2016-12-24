В Мордовии пьяный мотоциклист врезался в дорожное ограждение

По информации Госавтоинспекции республики, 8 июля в 23:30 на ул. Центральная в с. Булдыгино Зубово-Полянского района 36-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом «Минск» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – мотоцикл вылетел на левую обочину и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован. По данным Госавтоинспекции, у мотоциклиста установлено алкогольное опьянение. На мужчину составили шесть протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав.