В Мордовии пьяный мотоциклист врезался в дорожное ограждение

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По информации Госавтоинспекции республики, 8 июля в 23:30 на ул. Центральная в с. Булдыгино Зубово-Полянского района 36-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом «Минск» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – мотоцикл вылетел на левую обочину и врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован. По данным Госавтоинспекции, у мотоциклиста установлено алкогольное опьянение. На мужчину составили шесть протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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