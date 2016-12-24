За успехи в реализации нацпроекта «Культура» Мордовия отмечена на федеральном уровне

7-8 июля в Горно-Алтайске состоялось заседание Координационного совета под председательством Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Участие в нем приняла Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.



В ходе встречи обсуждались ключевые отраслевые инициативы. Центральными темами стали реализация нацпроекта «Семья», программы «Пушкинская карта» (которой уже воспользовались более 12 миллионов человек), создание школ креативных индустрий и программа «Земский работник культуры».



В числе ключевых направлений – повышение уровня работы учреждений культуры, создание центров воспроизведения аудиовизуального контента в населенных пунктах, развитие инфраструктуры.



За значительный вклад в реализацию нацпроекта «Культура» Ольга Любимова наградила Благодарностью руководителей профильных ведомств 13 регионов. В их числе –Республика Мордовия. Светлане Баулиной была объявлена Благодарность министра за достижения в реализации национального проекта.