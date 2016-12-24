В Мордовии резко выросло производство мороженого

Репортер

По данным Мордовиястата, за первые пять месяцев этого года в республике произвели 406 тонн мороженого. Это на 74% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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