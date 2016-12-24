В Мордовии бывший ветеринарный врач птицефабрики признана виновной в мошенничестве

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По информации Следственного комитета по РМ, в ходе расследования было установлено, что с 2017 по 2019 годы 66-летняя женщина в должности главного ветеринарного врача одной из птицефабрик республики путем обмана похитила у представителя двух коммерческих организаций более 450 тысяч рублей.
Дама выдавала себя за влиятельную персону, от которой зависит принятие решений. Денежные средства перечислялись ей на банковскую карту за содействие в выборе организаций в качестве поставщиков фармацевтической продукции.
Приговором суда обвиняемой было назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей в коммерческих организациях, на 2 года.
В отношении лица, перечислявшего денежные средства, уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
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