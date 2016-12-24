Житель Саранска признан виновным в покушении на дачу взятки

По информации прокуратуры РМ, Ленинский районный суд Саранска вынес 45-летнему жителю Саранска обвинительный приговор за покушение на дачу взятки в должностному лицу через посредника.

В ходе следствия было установлено, что в феврале 2025 года подсудимый через посредника пытался передать сотруднику Госавтоинспекции взятку в сумме 96 тысяч рублей. Денежные средства должны были обеспечить положительную сдачу его знакомым экзамена на право управления транспортным средством вне зависимости от реальных результатов.

Однако умысел подсудимого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку посредник денежные средства сотруднику Госавтоинспекции передавать не собирался, а распорядился ими по своему усмотрению.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.