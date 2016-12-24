Аэропорт Саранска продолжает наращивать пассажиропоток

Пассажиропоток Саранского аэропорта за 6 месяцев 2025 года составил 61 632 человека. Этот показатель на 7% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что всего в первом полугодии было выполнено 904 рейса, перевезено более 4 тонн грузов и почты.

География полетов насчитывала 7 направлений, рейсы по которым выполняли 4 авиакомпании. На данный момент из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Казань и турецкую Анталью.

Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте аэропорта.