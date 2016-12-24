Аэропорт Саранска продолжает наращивать пассажиропоток

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Пассажиропоток Саранского аэропорта за 6 месяцев 2025 года составил 61 632 человека. Этот показатель на 7% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Отмечается, что всего в первом полугодии было выполнено 904 рейса, перевезено более 4 тонн грузов и почты.
География полетов насчитывала 7 направлений, рейсы по которым выполняли 4 авиакомпании. На данный момент из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Казань и турецкую Анталью.
Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте аэропорта.
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