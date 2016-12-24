Полицейские установили виновного в повреждении конструкции на площади Тысячелетия в Рузаевке

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По информации МВД по РМ, 2 июля в дежурную часть отдела полиции в Рузаевском районе поступило сообщение от первого заместителя главы администрации городского поселения г.Рузаевка о том, что неизвестный разбил букву «Е» в конструкции входной группы, установленной на территории площади Тысячелетия. Причиненный ущерб составил свыше 14 тысяч рублей.
В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к повреждению конструктивного элемента сооружения причастен 10-летний житель Пензы. Мальчик сознался в совершении данного проступка и пояснил, что совершил его, не осознавая всех последствий, в чем очень раскаивается.
В целях недопущения впредь подобных деяний с несовершеннолетним и его законными представителями инспекторами ПДН будет проведена профилактическая беседа и приняты меры общественного воздействия.
Отмечается, что причиненный администрации города Рузаевки ущерб родители малолетнего жителя Пензы возместили в полном объеме.
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